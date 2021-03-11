AK Parti İl Başkanı Güngör ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bekilli ve Baklan ilçelerinde önce Belediye Başkanlarını ardından ilçe esnafını ve son olarak da ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Yücel Güngör, göreve geldiği günden bugüne 9 ilçe ziyaret ederek vatandaşlarla gönül köprüsü kurmaya devam ediyor.

Vatandaşların ve AK Partili belediyelerin sorunlarını dinleyip, çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, “AK Parti'nin başarısı için gidilmedik hiçbir yer bırakmayacağız. Ülkenin ve vatandaşların sorunlarını çözmek için canla başla çalışan iktidarımızın başarılı olması için biz sahada olacağız. Yarın seçim olacakmış gibi ekibimle birlikte ilk günden itibaren çalışmaya başladık. Bundan sonra da tempomuzu artırarak çalışmayı ve hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Denizli'mizde çalınmadık kapı bırakmayacağız. Hedefimiz 2023 seçimleri” dedi.