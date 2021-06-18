AK Parti İl Başkanı Güngör; "İnsan odaklı partiyiz"

Denizli' de Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, insan odaklı parti olduklarını, 145 gündür görevde olduğunu, Acıpayam ve Tavas haricindeki bütün ilçeleri ziyaret ettiğini, halkla seçmenle buluştuklarını belirtti.

Denizli'de Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, basın mensuplarıyla parti binasında düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Kongreden bu yana 145 gündür, atamayla göreve başlayalı 181 gün olduğunu anlatan İl Başkanı Güngör, ‘Ortak paydamız Denizli, insan odaklı partiyiz, insana dokunuyoruz. Daha iyi yatırımları Denizli'ye getirmek için çalışıyoruz. Göreve başladığımdan bu yana Denizli'nin Tavas ve Acıpayam hariç büyün ilçelerini ziyaret etti. İlk ilçe ziyaretime oy oranıyla Türkiye 5. Si olan Çameli ilçesinden başladım. Sahada olmayı tercih eden il başkanıyım' dedi.

Yaşanan kuraklıkla ilgili bir soruya Güngör, ‘DSİ şube müdürüyle görüşmemiz oldu. 2020 yılında kuraklık notu alındı. 2021 yılında ise bir önceki yıla göre yağış yüzde 50 azaldı. İçinde bulunduğumuz yıl kuraklık ne yazık ki yüzde 50'nın üzerinde. Çiftçilerimizin borçları ertelendi. Faizle ilgili düzenleme yapıldı. Hayatın kaynağı su. Vahşi sulamadan vaz geçilip damlama sulama sistemlerine geçilmeli. Bunların kurulumuyla ilgili teşvikler ve desteklerde var' dedi.