AK Parti Milletvekili Şahin Tin; “Enerji üretiminde çağ atladık”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, TBMM Genel Kurulu'nda EPDK bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında enerjinin, ekonominin can damarı ve hayatın vazgeçilmezi olduğunu vurguladı. Şahin Tin; “Enerjide Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz. AK Parti 20 yılda enerji alanında gurur verici başarılara imza attı. Enerji üretiminde çağ atladık” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, TBMM Genel Kurulu'nda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2023 yılı bütçesi üzerine konuştu. Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmasında AK Parti'nin 20 yılda enerji alanında gurur verici başarılara imza attığını belirtti.

“Avrupa'da 2. sıradayız”

Türkiye'nin enerji alanında gücüne ve potansiyeline inandıklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Enerji, ekonomimizin can damarı, hayatımızın vazgeçilmezidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde, kamu ve özel sektör işbirliği enerji alanında çığır açtı. Enerji üretiminde çağ atladık. Bundan 20 yıl önce elektrikte kurulu gücümüz yaklaşık 31 bin megavattı. 20 yılda attığımız adımlarla bu rakam üç buçuk kat arttı ve 103 bin megavata ulaştık. Eskiden ‘Su akar Türk bakar' denirdi. Türkiye su akarken bakmadı. Birçok hidroelektrik santral kuruldu. 11 bin megavat olan hidroelektrik kurulu gücümüz bugün 31 bin megavatı geçti. Türkiye, hidroelektrik kurulu gücünde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ise 2. sıradadır. Güneş enerjisinde ise 20 yıl önce ortada proje dahi yoktu. Oysa bugün kurulu güneş enerjisi gücümüz 9 bin megavatı aştı. Yine 20 yıl önce kurulu rüzgâr gücümüz sadece 19 megavattı, bugün ise 11 bin 300 megavata ulaştı” dedi.

“Çevre dostu enerji kaynaklarını devreye aldık”

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü yüzde 360 artırdıklarını ifade eden Milletvekili Şahin Tin; “ Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüzü 56 bin megavata ulaştırdık. Türkiye'nin dört bir yanını hidroelektrik santralleriyle, rüzgâr türbinleriyle, güneş panelleri ve biyokütle tesisleriyle donattık. Donatmaya da devam edeceğiz. Sadece enerji sektöründe son 20 yılda 200 milyar doların üzerinde sabit sermaye yatırımı yapıldı. Bu yatırımlara ilave daha nice yatırımlar yapıyoruz. Siyasi istikrar ve EPDK'nın akılcı hamleleri, enerji yolundaki başarımızın ana taşıyıcısıdır. Bize çevrecilik dersi vermek isteyenlere hatırlatmak isterim. Son 20 yılda 44 bin megavatın üzerinde çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye aldık. Yani, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk ve Makedonya'nın kurulu güçleri toplamı kadar yenilenebilir kapasiteyi sisteme dâhil ettik. Bunlar lafla olmuyor, çalışarak oluyor” dedi.

“Yerli ve milli kaynakların payını artırdık”

Türkiye Yüzyılında yerli ve milli kaynakların payını daha da artıracaklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Ülkemizi nükleer bir güç konumuna taşıyoruz. Akkuyu nükleer santralini hizmete alıyoruz. Bir zamanlar hava kirliliğinin can aldığı ülkemizde, 20 yıl önce sadece 5 ilimiz doğal gaz kullanırken, bugün 81 ilimizin tamamında ve 650'den fazla ilçe ve beldemizde doğal gaz kullanıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi doğal gazımızı, milletimizin hizmetine sunacağız. Enerji hizmetlerini vatandaşımıza kesintisiz ve ekonomik ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu konuda Enerji bakanlığımız ve EPDK azami gayret sarf ediyor. Rusya- Ukrayna savaşı sonrası dünya, küresel bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Özellikle Avrupa ülkeleri bu konuda büyük bir zorluk yaşıyor. Türkiye ise elektrik ve doğal gaz sektörüyle ilgili kısa sürede attığı adımlar ve aldığı tedbirler sayesinde kışa güvenli giriyor” dedi.

“Her alanda tarih yazıyoruz”

Milletvekili Şahin Tin Genel Kurul konuşmasının devamında; “Elbette sıkıntıları da biliyoruz. Küresel piyasalardaki hammadde fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışların ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerine etkisinin de bilincindeyiz. İktidarımız bu konuda da üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızın doğal gaz faturalarının yüzde 80'i, elektrik faturalarının ise yüzde 50'sini devletimiz üstleniyor. Bunun yanı sıra, dar gelirli vatandaşlarımıza da enerji desteği veriyoruz. Tüm sorunları milletimizle birlikte aşıyoruz. Zira kaptanın iyisi fırtınalı denizde belli olur. Savunma sanayiinde, sağlıkta, ulaşımda, enerjide kısacası her alanda tarih yazan bir liderimiz ve kadrolarımız var. Bizler milletimizin güvenine layık olabilmek için daha çok çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.