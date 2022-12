AK Parti Milletvekili Şahin Tin; “Güven ve istikrarı koruyacağız”

Kadim medeniyetimizin geleneği ahiliği birlikte yaşatacağız. Güven ve istikrarı hep birlikte koruyacağız” dedi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Ali Erbeği ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile oda başkanlarına görevlerinde başarılar diledi. Esnaf ve sanatkarın Türkiye'nin ilerlemesine büyük katkı sunduğunu belirten Milletvekili Şahin Tin; “Kentimizin gelişmesi, kalkınması ve daha güçlü noktaya ulaşması ortak gayemiz. Bu şuurla elbirliği içinde güzel ve başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Esnafımızın her daim güçlü olmalı”

Esnaf ve sanatkarı ihtiyaç durumlarına göre her dönem desteklediklerini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Zaman zaman esnaf temsilcilerimiz ve esnaflarımız ile bir araya geliyoruz. Onları dinleyip, meselelerine çözümler arıyoruz. Taleplerinin yakın takipçisi oluyoruz. Esnafımız, ülkemiz ekonomisinin bel kemiğidir. Gayret eden, alın teri döken, üreten, helal rızık peşinde koşan esnafımızın başarıları ülkemizin başarısıdır. Dürüst ticaret anlayışıyla ülkemizin parlak yarınlarına umut olan esnafımızın yanında yer almak geleceğin inşasında önemli bir mihenk taşıdır. Omuz vereceğiz, gücüne güç katacağız ve esnafımızın zorunu kolay etmek için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bu toprakları bereketli kılan, alın teri döken insanlarımızın fedakâr emeğidir. Birlikte emek vererek, çalışarak, aşamayacağımız engel, varamayacağımız menzil yok. İnsanlarımızın refah seviyesini korumak için hepimiz üzerimize düşen her ne varsa yapmak için çalışıyoruz. İşbirliğini önemsiyoruz. İşbirliğinin neticesinde doğan güç birliği ile her zorluğun üstesinden gelebilecek iradeye de sahibiz. Esnafımızın varlığını koruyacağız ve gücünü büyütmeye azimle devam edeceğiz” diye konuştu.

“Esnafımız için imkanlar seferber edildi”

Esnaf ve sanatkarların bu toprakların harcı olduğunu belirten Şahin Tin, şöyle konuştu:

Devletimiz ihtiyaç duyulan tüm imkânları esnafımızla bölüşmeyi sürdürüyor. Özellikle salgın dönemi başta olmak üzere küresel sıkıntıların baş gösterdiği zorlu dönemlerde esnafımızı hiç yalnız bırakmadık. Uygun koşullarda kredi imkânı sunulması, ödemelerin ötelenmesi, borçlarda faizlerin silinmesi, mal ve hizmet alımlarında kullanabilmeleri için ticari kredi kartı tanımlanması, işe devam desteği, ekonomik istikrar kalkanı, teminat yetersizliği olan firmalar için KGF destekli kredi imkanı, finansman destekleri ve daha birçok kolaylığı esnafımıza sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Ticari faaliyetleri olumsuz etkileyecek her hususun önüne geçmek için gerekli olan adımları attık. Esnaf ve sanatlarımız kendi yaşadığı sıkıntılara rağmen çevresindekilere de el uzatmayı hiçbir zaman ihmal etmez. Gani gönüllüdür, yardımseverdir, fedakârdır, imkanlarını bölüşmesini bilir. Bu anlayış Ahilik geleneğimizin de bizlere en kavi mirasıdır. Bu vesileyle bir kez daha başta Mehmet Ali başkanımız olmak üzere tüm oda başkanlarımıza ve yönetimlerine vazifelerinde başarılar temenni ediyor, esnafımıza bol ve bereketli kazanç, huzurlu çalışmalar diliyorum” dedi.

Milletvekili Şahin Tin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Ali Erbeği, yönetim kurulu üyeleri ve bağlı oda başkanları adına teşekkürlerini sundu.