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AK Parti Milletvekili Tin, maaşını AFAD'a bağışladı

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, maaşını depremzedelere destek olmak için AFAD’a bağışladı.

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, maaşını depremzedelere destek olmak için AFAD'a bağışladı.


Deprem bölgesine yönelik yardım kampanyaları tüm hızı ile devam ederken, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, depremzedelere destek olmak için maaşını AFAD'a bağışladı. Türkiye'nin seferber olduğunu ifade eden Milletvekili Tin, “Depremin yaralarını sarmak için tüm vatandaşlarımız maddi manevi desteğini esirgemiyor, elinden geleni yapıyor. Allah razı olsun. Ben de destek çağrısında bulunuyor, ayni ve nakdi birçok başka kampanyalara katılımıma ilaveten, maaşımı da AFAD'a bağışlıyorum. Dayanışma vakti” dedi.

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