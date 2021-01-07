İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti Denizli İl Kongresinin tarihi belli oldu.


Geçtiğimiz aylarda yapılması planlanan ancak korona virüs salgını sebebiyle Denizli İl Kongresi ertelenmişti. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, kongre tarihine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Güngör, 7. Olağan Denizli İl Kongresi için 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihini gösterdi. Saat ve kongre yerini önümüzdeki günlerde detaylı şekilde paylaşılacağını belirten Başkan Güngör, “Kongremiz her zamanki gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik içersinde olacaktır. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşecektir. Yapılacak olan kongremizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.