AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuruları uzatıldı, temayül tarihi belli oldu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'ün yaptığı açıklamada; "14 Mayıs 2023 yılında yapılacak olan Genel seçimlerde Milletvekili Aday Adaylığı başvurularının gerçekleşmesi için AFAD'a bağış yapma zorunluluğu bulunuyor. Milletvekili adaylık başvurusu Ak Parti Genel Merkezi'ne veya İl Başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında, bizzat yapılacak" İfadeleri yer aldı. Güngör aynı zaman 28. Dönem Milletvekili Aday Adaylığı başvurularının 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar uzatıldığını açıklarken, Teşkilat Temayül Yoklamasının da 25 Mart 2023 Cumartesi günü 10.00 -16.00 saatleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacağını belirtti.

Rakamları açıklayan İl Başkanı Güngör; “Türkiye yüzyılının başlangıcı olacak 14 Mayıs seçimleri için başvuruda bulunacak olan tüm vatandaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu yıl bir farklılık oluşturuldu. Milletvekili Aday Adaylığı Başvurusu yapacak vatandaşlarımız için AFAD'ın Deprem Yardım Kampanyasına Erkek aday adayların 20 bin TL, kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adayların 10 bin TL, engelli aday adaylarının ise 5 bin TL bağış yapması gerekiyor” ifadeleri kullandı.