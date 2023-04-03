AK Partili Güngör depremzede aileyle gönül sofrasında buluştu

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, deprem bölgesinden Denizli'ye gelen aile ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Denizli'ye gelen aile ile iftar yemeğinde buluştu. Yücel Güngör, ailelere geçmiş olsun dileklerini tekrar iletti ve Denizli'ye gelen ailelerin her türlü ihtiyaçlarını devletin karşıladığını belirtti.

“Deprem yaralarını sarıyoruz”

Denizli'ye gelen aile ile iftar sonrasında sohbet eden Güngör, her zaman birlik ve beraberliği koruyarak, kardeşlik iklimiyle tüm sorunları aşılabileceğine değindi. Başkan Yücel Güngör, “Mübarek Ramazan ayının 10. gününde iftiramızı kıymetli kardeşlerimizin evinde yaptık. Bizler hep birlikte gönül sofrasının fertleriyiz. Soframız bir gönlümüz bir. Deprem yaralarını sarıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan depremin yaşandığı illerde yeniden inşa süreçlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile depremin yaşandığı 11 ilimizde devletimiz tüm imkanları ile vatandaşımızın yanındadır” ifadelerini kullandı.