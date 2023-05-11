AK Partili Şahin Tin, Acıpayam'da devam eden projeleri yerinde inceledi, yeni müjdeler verdi

Acıpayam'da devam eden sulama, taşkın koruma, gölet ve ıslah projelerini yerinde inceleyen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Acıpayam genelinde devam eden projeler en kısa sürede tamamlanacak. Biz söz verdik, sözümüzün arkasında duracağız” dedi.

Acıpayam ilçesinin özlemini çektiği, Yazır, Gümüş ve Dodurgalar mahallelerindeki 20 bin 450 dekar verimli tarım arazisini suya kavuşturacak olan Eşeler Barajı'nın müjdesini veren AK Parti Denizli Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Şahin Tin, ilçe genelinde devam eden sulama, taşkın koruma, ıslah ve toplulaştırma projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgiler alan Şahin Tin'e incelemeleri sırasında DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, AK Partili Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve AK Parti İlçe Başkanı Fikret Gümüş eşlik etti.

“Topraklarımız suyun bereketiyle buluşuyor”

AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal üretim noktasında önemli adımlar atıldığını ve üreticilere çok büyük destekler verildiğini belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Önündeki tüm engelleri kaldırdığımız Eşeler Barajı ile mümbit topraklarımız suyun bereketiyle buluşacak. Bu önemli projenin haricinde Acıpayam'da yaptığımız birçok çalışma daha var. Acıpayam Ovasında sulama projeleri var ve onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Güney mahallemizdeki göletin yapımı da sürerken, Acıpayam Ovası Arazi Toplaştırması çalışmaları da devam ediyor. Denizli Acıpayam Alcı - Gölcük sulama sisteminin yenilenmesi için hazırlanan proje ile birlikte içme suyu tesislerinin yapımı da DSİ tarafından sürdürülüyor. İlçemizin Kapız deresinde taşkın koruma yapılarının inşası da devam ediyor. Kelekçi deresinin ıslahı var ve bu da inşallah kısa sürede faaliyete geçecek. Sırçalık Barajı projesinin ihalesi yapıldı. Köprüler de yapılacak ve dolayısıyla bunlar 5 yıl içerisinde tamamlanacak. Biz söz verdik, sözümüzün arkasındayız” dedi.

“Ovayurt yer altı sulama projesi yıl sonuna bitecek”

Acıpayam'a bağlı Ovayurt Mahallesinde devam eden yer altı sulama projesindeki çalışmaları da yerinde inceleyen AK Partili Şahin Tin, “Proje çerçevesinde 5 adet yer altı sulama kuyusu açılmıştır. Proje çerçevesinde modern kapalı sistem basınçlı sulama ile 3 bin 500 dekar tarım arazisi sulanacaktır. 1 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesi imzalanan projede, sulama şebeke borularının tamamı ile dalgıç pompalar ve teçhizatı sahaya gelmiş olup imalatlar devam etmektedir. Yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenen projenin yatırım bedeli 30 milyon TL'dir” diye konuştu.

“Kuyucak Mahallesi ve tarım arazileri taşkınlardan korunacak”

Bölge için önem taşıyan Kuyucak Mahallesi yerleşim yeri taşkın koruma çalışmaları hakkında da bilgiler veren Şahin Tin, şöyle konuştu: “Acıpayam ilçemiz Kuyucak Mahallesinde bulunan Harmanarası deresinde taşkın koruma yapılarının inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Proje çerçevesinde 1825 metre kargir duvarlı kanal, 1260 metre toprak trapez kanal ve 7 adet menfez yapılarak, 483 dekar tarım arazisi ve 1 mahalle taşkın zararlarından korunacaktır. 20 Mart 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Uygulama projeleri yapılmaktadır. Yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenen projenin yatırım bedeli 17 milyon TL'dir.”

“Acıpayam Fen Lisesi onayı çıktı”

Acıpayam ziyaretinde hemşehrilerinin merakla beklediği fen lisesiyle ilgili müjdeyi de veren Milletvekili Şahin Tin; “Acıpayam'a bir müjdemiz daha var. Hemşehrilerimizin talepleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığımız ile temaslarımız sonuç verdi, sevindirici haber geldi. Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi açılması için resmen onay çıktı. İlçemize, evlatlarımıza hayırlı olsun. Yaparsa AK Parti yapar” dedi.