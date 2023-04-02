AK Partili Şahin Tin, Acıpayamlılarla iftar sofrasında buluştu.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam'da Ramazan ayı dolayısıyla düzenlen iftar programında vatandaşlarla birlikte yemek sırasına girip, gönül sofrasındaki sevinçlerine ortak oldu.

Asrın felaketinin ardından 11 ildeki depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için ekibi ile bölgeye giden AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sahada sürdürdüğü başarılı yoğun çalışmalarını tamamlayarak uzun aradan sonra Denizli'ye dönüş yaptı. Denizli'ye ayağının tozuyla gelir gelmez 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çalışmalarına hız veren Şahin Tin, Ramazan ayında gönül sofrasında buluşan vatandaşları da yalnız bırakmadı. Milletvekilli Tin'in, en son ziyaret çalışmalarını sürdürdüğü adreslerden biri ise Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi oldu. Mahallede yoğun katılımın olduğu iftar çadırında yemek almak için sıraya girip, vatandaşlarla aynı sofrada aşını paylaşan Tin, ilçede süren hem teşkilat çalışmaları hem de projeler hakkında da bilgiler aldı.

“Atılımlarımızla Acıpayam'ı Türkiye yüzyılına daha güçlü hazırlıyoruz”

Mahallede bulunan kıraathanede vatandaşlarla hasbihal ettikten sonra ilçedeki çalışmaları değerlendiren AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Hemşerilerimiz ile birlikte iftarın bereketini ve coşkusunu paylaştık. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Ramazan bir olmaktır, birlikte olmaktır. Acıpayam Yumrutaş Mahallemizde iftar sonrası hemşerilerimizle kıraathanede hasbihal ettik. Türkiye'yi 2023 hedeflerine adım adım taşırken ilçe ve mahallelerimizi de hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Atılımlarımızla Acıpayam'ı Türkiye yüzyılına daha güçlü hazırlıyoruz. Acıpayam ilçemizde fedakar ve gayretli mensuplarımız ile bir araya gelerek teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdik. Bizi biz yapan değerlerimizi, gönül bağımızı, kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek için omuz omuzayız. Daha güçlü yarınlar için tek yüreğiz. Acıpayam ilçemiz için devam eden ve yapılacak çalışma ve projeleri değerlendirdik. Memleket işi gönül işi diyerek durmadan, yorulmadan çalışıyoruz” dedi.