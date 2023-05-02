AK Partili Şahin Tin: “Alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibi önceliğimizdir”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ sendikasını ziyaret etti. Milletvekili Şahin Tin, ziyaretinde HAK-İŞ Sendikası Denizli İl Başkanı Sezai Söylemez ve sendika üyesi işçilerle bir araya geldi. Milletvekili Şahin Tin ziyaretinde yaptığı açıklamada çalışma hayatında sosyal diyaloğun önemine vurgu yaparak, asgari ücrette yapılan tarihi artışları, işçi ve işverenlerin mutabakatı ile gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönemde de başta asgari ücretle çalışanlar olmak üzere, memurlar ve emeklileri enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini söyledi.

“Refah seviyesini artırdık”

Milletvekili Şahin Tin, HAK-İŞ Sendikasında yaptığı konuşmasında sosyal devlet anlayışıyla ülkenin refahının adaletli bir şekilde yükselmesinin önemine değinerek, bugüne kadar çalışma hayatında sosyal diyaloğun en önemli rehberleri olduğunu belirtti. Çalışanların enflasyonun tahribatını hissetmemesi için çaba gösterdiklerini ve asgari ücrette tarihi artışlar gerçekleştirerek işçiler ve işverenler arasında mutabakat sağladıklarını ifade eden Milletvekili Tin, “Net asgari ücreti 2023'te 8 bin 506 TL'ye yükselttik, 2022 Temmuz ayına göre yüzde 55, Ocak ayına göre yüzde 100 artış sağladık. İşverenlerimize asgari ücret desteği vererek asgari ücretten kaynaklanan maliyet artışlarına devlet katkısı sağladık. 2016 yılından bu yana ortalama 1,6 milyon işyerine asgari ücret desteği verdik. 2023 yılında da işçi başına aylık 400 TL asgari ücret desteği sağlamaktayız. Asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılması uygulamasını hayata geçirerek tüm gelir gruplarında asgari ücrete kadar olan kazançlar için vergi muafiyeti getirdik. Bu tarihi adımla, işçi, memur tüm çalışanlarımızın refah seviyesini artırdık” diye konuştu.

“Emek ve Dayanışma Günü” olarak resmî tatil ilan ettik”

Çalışanların örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırdıklarını ve tüm sendikaların özgürce faaliyet gösterebilecekleri zemini sağladıklarını söyleyen Milletvekili Şahin Tin, “Tüm sendikalarımıza hakkın ve adaletin peşinde özgürce faaliyet gösterebilecekleri zemini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdik. Memurların toplu sözleşme yapma hakkına anayasal güvence getirdik. İşçi ve işveren sendikalarına üyelik işlemlerinde noter şartını kaldırdık, üyelik işlemlerinin e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmesini sağladık. 2008 yılında 1 Mayıs'ı “Emek ve Dayanışma Günü” olarak resmî tatil ilan ettik” ifadelerini kullandı.

“Her zaman çalışanlarımızın yanındayız”

Milletvekili Şahin Tin, kadın işçilerimize, analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarı zamanlı çalışma hakkı getirdiklerini ve ebeveynlerden birine, çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma imkânı getirdiklerini söyledi. İşçi ve işveren alacak ve tazminatları ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabuluculuk uygulamasına geçerek uyuşmazlıkların etkin, verimli ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağladıklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Her zaman çalışanların yanındayız. Asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah payı almalarını sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibiyle, tüm çalışanlarımıza kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlamanın derdinde olmaya kararlıyız” dedi.