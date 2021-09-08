AK Partili Şahin Tin, Buldanlılarla buluştu

Millet olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edip her zorluğun üstesinden gelmeyi başardıklarını söyleyen Tin, “Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Buldan ilçesinde ziyaret ve temaslarda bulundu, vatandaşlarla buluşup sohbet etti. AK Parti ilçe binası ile Buldan Belediyesini ziyaret eden ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Şahin Tin ziyareti kapsamında yangın afetine maruz kalan Türlübey ve Karaköy'de vatandaşlarla buluştu. Milletvekili Şahin Tin'e Buldan ilçe koordinatörü Ömer Karaca, Buldan ilçe Başkanı Naci Çomuk, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, İlçe Kadın ve Gençlik Kolu Başkanları eşlik etti.

“Teşkilatımızın azmi ve heyecanı güç veriyor”

Buldan ilçesinde ilk durağı, AK Parti Buldan İlçe Başkanlığı olan Milletvekili Şahin Tin, burada partililerle bir araya geldi. Şahin Tin; “Buldan ilçemizde davamızın sancağını taşıyan siz fedakar mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Millete hizmet yolunda gece gündüz demeden fedakârca ve gayretle mücadele ediyorsunuz. Memleket sevdalısı siz dava ve yol arkadaşlarımız ile yol yürümek bizlere güven veriyor. Teşkilatımızın enerjisi, heyecanı ve azmi her daim güç veriyor” dedi.

“Ecdadımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz”

İlçe esnafını ziyaret eden ve meydandaki vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Şahin Tin; “Buldan ilçemizin sokaklarını adım adım dolaşıyoruz, esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla sohbet ediyor, gönüllerdeki yerimizi tazeliyoruz. Güçlü Türkiye vizyonunu başarıyla geleceğe taşımak, güzel günlere ulaştırmak ecdadımıza sözümüz. Millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. AK Parti ile Türkiye, başta demokrasi ve kalkınma olmak üzere her alanında büyük mücadeleler verdi, önemli mesafeler kat ettik. Tarihe not düşen icraatlarımızla milletimizin beklentilerini cevaplamaya kararlılıkla devam ediyoruz. Partimizin en büyük gücü ve başarısı milletimizle birlikte omuz omuza yol yürüyor olmasıdır. En zor zamanda bile birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmemiz geleceğe olan inancımızı ve güvenimizi ayakta tutuyor” dedi.

“Her zorluğun üstesinden geliyoruz”

Orman yangınından etkilenen Buldan Türlübey ve Karaköy Mahallelerini de ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Şahin Tin; “Türlübey ve Karaköy Mahallelerimizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onları dinledik, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Millet olarak her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarıyoruz. İhtiyacımız olan tek şey birlik ve beraberlik ruhudur. Sabırla, azimle ve emekle güçlü yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Rabbim cennet vatanımızı her türlü afetten korusun, böyle acılar yaşatmasın” dedi.