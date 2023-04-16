AK Partili Şahin Tin, Denizlili esnafla buluştu

AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, Denizli'de bir araya geldiği esnafları yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirerek, “Esnaf ve sanatkarımız, fikirleri, sermayesi, emeği ve alın teriyle sanayimize güç katıyor, ülkemizi kalkındırıyor” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, Denizli Madeni İşler ve Demirciler Odası Başkanı Halit Tavşan ile 3. Sanayi Sitesi'ndeki esnafları ziyaret ederek AK Parti'nin esnaflar için gerçekleştirdiği hizmetler hakkında ile bilgilendirmelerde bulundu. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin esnafların yanında olduğunu ve bu hedefle birçok çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Esnafın sorunlarına çözüm üretmek adına birçok proje ve program hayata geçirildiğini ifade eden Tin, AK Parti'nin esnafların refahı ve kalkınması için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı. AK Parti hükümeti tarafından hayata geçirilen esnaf destek programları, esnafların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, işletme giderlerini azaltmak ve işletmelerini geliştirmek adına büyük bir önem taşıdığını ifade eden Tin, “ Bu destek programları sayesinde esnaf kardeşlerimiz, faizsiz kredi fırsatları, vergi indirimleri ve muafiyetleri, sosyal güvenlik prim indirimleri ve birçok diğer avantajdan yararlanabiliyor” diye konuştu.

“Esnafımız için ne yapsak azdır”

AK Parti'nin ayrıca, esnaf ve sanatkarların eğitim, sağlık ve diğer alanlarda da desteklenmesi için birçok proje hayata geçirdiğini belirten AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, “Mesleki eğitim programları, esnafların işletmelerini geliştirmelerine ve kaliteli hizmet sunmalarına yardımcı oluyor. Dükkânını besmeleyle, dua ile açıp, akşam da kanaat içinde kazandığına şükrederek kapatan esnafımız için ne yapsak azdır. Esnaf ve sanatkarımız, fikirleri, sermayesi, emeği ve alın teriyle sanayimize güç katıyor, ülkemizi kalkındırıyor” dedi.