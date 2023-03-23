AK Partili Şahin Tin: “Emeklimizin her daim yanındayız”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına artış yapılmasına ilişkin verdiği müjdeyi değerlendirdi. Milletvekili Şahin Tin, “Emeklimizin enflasyon karşısında ezilmesine fırsat vermiyoruz. Onlara refah kaybı yaşatmayacağız. 5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına artış yapılmasına ilişkin verdiği müjdeyi değerlendiren AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Emeklilerimiz başımızın tacı, onlar için tüm imkanları zorluyor ve sahip çıkmanın gayretinde oluyoruz” diye konuştu. Toplumun tüm kesimlerine yönelik şartlara göre düzenlemeler yaptıklarını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Çalışan ve emeklilerimizi korumak için tüm adımları attık, atıyoruz” dedi. Şahin Tin; “Ebedi kardeşliğimizi muhafaza etmek emekle, fedakârlıkla ve özveriyle, birbirimize sıkı sıkıya sarılarak olur. Her bir vatandaşımızın huzur ve mutluluğunu temin için gayret ettik, ediyoruz. Biz siyasetimizi cesaret, fedakârlık ve dürüstlük üzerine bina ettik. Sözlerini söyleyip unutanlardan hiç olmadık. Hamaset yapmadık. Hiç bir vaadimizi kulak ardı etmedik. Nasıl bugüne kadar tek tek söylediklerimizi yerine getirdiysek,

apamayacaklarımıza dair de söz vermedik. İşçimize, kamu görevlimize, çiftçimize, sanayicimize, esnafımıza, emeklimize günün şartlarını ve küresel gelişmeleri de dikkate alarak vaadimizin daha da üzerinde imkanlar sunduk. Son olarak yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına artış yapılmasına ilişkin verdiği müjde ile de emeklimizin enflasyon karşısında ezilmesine fırsat tanımıyoruz. Onlara refah kaybı yaşatmayacağız. 5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Emekli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Yaralarımızı sarıyoruz”

“Yaşadığımız her sıkıntıyı ve badireyi birlik ve beraberliğimizle aşmayı sürdüreceğiz” diyen Milletvekili Şahin Tin; “Ülke ve millet olarak bugüne kadar birçok sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Salgın, yangın, deprem, sel afeti gibi asrın felaketlerine maruz kaldık. Ancak milletimizin dayanışması, yardımlaşması, paylaşma, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu tüm sıkıntıları aşmayı başardı. Bugüne kadar nasıl zorlukların üstesinden geldiysek inşallah bu afetinde de yaralarını bu şekilde sarıyoruz. Bugün depremzedelerimiz Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli yurtlar, oteller ve evlerde misafir ediliyor. Bölgede çadır ve konteynır kentler ve geçici konutlar hayata geçirildi. İnşallah şimdi de kalıcı konutların inşasına başlandı. 1 yıl içinde tamamlanarak bu konutlara depremzede vatandaşlarımızın yerleşmeleri için devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilgili bakanlıklarımız, kurum kuruluşlarımız ve aziz milletimizin fedakârlığıyla her türlü çalışmayı yapıyor. Yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz” dedi.