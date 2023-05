AK Partili Şahin Tin; “Terörün başı sandıkta da ezilecek"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Çivril'de hemşehrileriyle buluştu. Bu seçimin demokratik bir tercihten ibaret olmadığını söyleyen Milletvekili Şahin Tin, “Denizli her zaman vatan aşkıyla hareket etmiştir. Bizim teröre karşı duruşumuz nettir. Bu aziz milleti PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin başını sandıkta da ezecektir” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, seçim çalışmalarında hemşehrileriyle buluşuyor, AK Parti'nin yatırım ve politikalarını anlatmaya yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Çivril ilçesini ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, Çivril programında ziyaretler gerçekleştirdi, vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Çivril Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, burada Belediye Başkanı Niyazi Vural'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı, önümüzdeki süreçte ilçeye kazandıracakları proje, yatırım ve hizmetlere ilişkin hedeflerini paylaştı.

“Daha büyük ve geniş ufuklara yelken açıyoruz”

Çivril'in 21 yılda yapılan yatırım ve hizmetlerle üst seviyeye yükseldiğini ve güçlendiğini ifade eden Milletvekili Şahin Tin, “Milletimize ilan ettiğimiz projelerin büyük çoğunluğunu hayata geçirdik. Milletimizin güven ve desteğiyle şimdi daha geniş ufuklara, daha büyük vizyonlara doğru yelken açıyoruz. AK Parti yarınların partisidir” diye konuştu. Çivril merkezinde esnaf ziyareti de gerçekleştiren AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Çivril'de bulunan iki büyük soğuk hava deposunda çalışan tarım işçileriyle de buluşan Milletvekili Şahin Tin, buralarda yaptığı konuşmalarında, “Siyaset sokakta yapılıyor, seçim sandıkta kazanılıyor. Biz her zaman sokaktayız, milletimizle yan yanayız, her gönüle dokunmanın gayretindeyiz" diyerek, vatandaşların isteklerini ve sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri sunmak için sahada her zaman aktif bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Şahin Tin, konuşmasında 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerin ülke ve gelecek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Elbette her seçim önemli ancak 14 Mayıs geleceğimiz açısından, varlığımız, devletimizin bekası kazanımların korunması açısından daha da büyük önem taşıyor" dedi.

“Milletimiz bize güveniyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı iş kollarının düzenlediği buluşmaya da konuk olan AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, burada çalışma hayatından ekonomik politikalara, sosyal yardımlardan milli savunma yatırımlarına kadar merak edilen konulara da açıklık getirdi. Milletvekili Şahin Tin, “Geçmişte ‘yapamazsın' denilen her ne varsa hepsinin de olabileceğini gösterdik. Savunma sanayinden ulaşım ve enerji altyapısına, yerli otomobile, uçağa kadar her alanda bunun sayısız örneklerini ortaya koyduk. Kızılelma'sı, Bayraktar TB-3'ü ve kendi sınıfındaki dünyanın ilk insansız hava araçlarıyla donatılmış savaş gemisini hizmete aldık. Milletimiz bize güveniyor. Ülküsüne sadakatle sarılıyor. Bize düşen milletimizin güvenine layık olmaktır. Bunun için dün olduğu gibi bugün de yarın da daha çok çalışmak, ülkemizi hak ettiği en üst seviyeye taşımanın gayretinde olacağız. Bunu da hep birlikte başaracağız. Denizli her zaman vatan aşkıyla hareket etmiştir. Bizim teröre ve destekçilerine karşı duruşumuz net. Bu aziz millet PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin başını 14 Mayıs tarihinde sandıkta da ezecektir” ifadelerini kullandı.

“Aziz milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz”

Çivril programında son olarak yol arkadaşları ile buluşan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, teşkilat üyelerine seslenerek, “21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Bu yolda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Milletimizin refah seviyesini korumak ve daha iyi noktalara taşımak için iyileştirmeler yapmaya, ülkemizi değerleriyle büyütüp yaşatmaya devam edeceğiz. Bizim gayretimiz ülkemizin varlığını korumanın yanı sıra kazanımlarımızı daha da ileri seviyelere taşımaktır. Hep birlikte Türkiye Yüzyılına, müreffeh yarınlara el ele, omuz omuza yürüyeceğiz. Var olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız” diye konuştu.