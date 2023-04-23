AK Partili Şahin Tin'den Çameli çıkarması

Gittiği her mahallede AK Parti'nin Çameli'ye kazandırdığı başta Çameli yolu olmak üzere yatırım ve hizmet destanlarını anlatan Milletvekili Tin, “Çameli yolu, ilçenin güzelliğine güzellik kattı” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Çameli ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve ilçeye yapılan yatırım ve hizmetleri hemşerileriyle paylaştı. AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili adayı Şahin Tin'in Çameli ziyaretine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve beraberindekiler eşlik etti. Milletvekili Tin ziyaret çerçevesinde Kolak, Yaylapınar, Kalınkoz, Yeşilyayla, Çamlıbel ve Güzelyurt Mahallelerinde hemşerileri ile kucaklaştı.

“Yapılamaz denilenleri yaptık”

Gittiği her mahallede yoğun bir ilgi ve sevgi gösterisi ile karşılaşan Tin, merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin yaptığı hizmet ve yatırımları vatandaşlarla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'ye ilk ziyareti esnasında söz verdiği Çameli yolunun yapımını hatırlatan Tin, “Sizlerin hasretle beklediği ve asla yapılmaz denilen Çameli yolumuz Cumhurbaşkanımızın talimatları ile AK Parti iktidarında hizmete alınmıştır. Denizli-Çameli arasını 50 dakikaya, Çameli- Fethiye arasını ise 1 saate indiren yolun ulaşıma açılmasıyla bölgenin çehresi değişmiştir. Bu yolun açılmasıyla Çameli zenginleşti, turizm kenti oldu. Hem tarımsal, hem endüstriyel hem de turizme dayalı bir çeşitlilik kazandı. Çameli yolunu da biz yaptık. Doğru zaman, doğru adam liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile doğru adımlarla yola devam ediyoruz” dedi.

“Çameli'nin her karışında AK Parti'nin imzası var”

Her gittiği mahallede yapılan başta altyapı ve üst yapı çalışmalarını hatırlatan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Menfez taş duvar, yol yapım bakım kumlama ve asfaltlama, tente, kanalizasyon ve içme suyu hatları yaptık, sondaj kuyusu açtık. İtfaiye hizmet binaları, spor alanlarının yanı sıra mezarlık bakımı, sulama borusu, tohum desteği ile tarımsal destekler ve daha birçok hizmeti tarımsal ve sosyal destekler başta olmak üzere talepleri karşıladık. Milletimizin güvenine layık olabilmek için ilk günden beri azimle, gayretle çalışıyor, yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.