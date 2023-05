AK Partili Tin, Çivril'e müjdeyi verdi; “Çivril OSB'nin yer seçimi onaylandı”

Tin; “Üretim ve ihracat merkezi Denizli'mizin sanayisi giderek büyüyor, ilçelere yayılıyor. Çivril Organize Sanayi Bölgesi'nin yerinin kesinleştiği müjdesini vermenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Çivril sanayisini güçlendirmek için OSB kurulmasına yönelik çalışmalarda önemli bir mesafe alındığını, yer seçiminin bakanlık tarafından onaylandığını duyurdu. Milletvekili Şahin Tin, Denizli'nin yatırım ve üretim üssü olması yolunda girişimlerinin katlanarak sürdüğünü belirtti.

“Süreci yakından takip ediyoruz”

Çivril İlçesine karma OSB kurulmasıyla ilgili sürecin hızlandığını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Üretim ve ihracat merkezi Denizli'mizin sanayisi giderek büyüyor, ilçelere yayılıyor. Çivril ilçemize OSB kazandırmak için kolları sıvadık. Süreci yakından takip ediyoruz. Girişimlerde bulunuyor ve hızlı sonuçlar alıyoruz. Bu kapsamda girişimlerimiz sonucu Çivril Organize Sanayi Bölgesi'nin yerinin kesinleştiği müjdesini vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Yatırım yapanın, üretenin, ihracat yapanın ve istihdam sağlayanın hep yanında olduk, destekledik. Denizli'mizi de bu bağlamda daha da güçlendirmeye, büyütmeye, yatırımların şehrimize gelmesini sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz. Çivril OSB ile ilgili de yer seçimi komisyonu tarafından uygun görülen 125 hektarlık alanın sınırları belirlendi, çalışmalar hızlandı ve yer seçimi onayı bakanlıktan çıktı. Hayırlı olsun. Hızla artırdığımız destekler sayesinde etkin Organize Sanayi Bölgeleri yapıları oluşturuyoruz. Birçok bölgede yer sorunları yaşanırken Denizli olarak bu meseleyi ortak akıl ve doğru yöntemlerle çözmek için gerekli olan girişimleri yapmaktan geri durmuyoruz. Yatırımları kentimizde daha da canlandırmak, potansiyelimizi yükseltmek ve rekabet gücümüzü artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

“OSB'ler ekonominin bel kemiğidir”

Milletvekili Şahin Tin, Çivril halkının heyecanla beklediği OSB projesinin hayal olmaktan çıktığını ve gerçekleşmesi için önemli bir eşiğin geçildiğini söyledi. Milletvekili Şahin Tin, “Organize Sanayi Bölgeleri yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üsleridir. Ekonominin bel kemiği olan OSB'lerin Denizli'mizde her geçen artıyor olması sektörlerdeki çeşitliliğin desteklenmesi, yerli ve milli ürünlerin ulusal ve uluslararası piyasalar da daha da güçlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Kent genelinde faaliyetini sürdüren sanayi tesislerinin ilçelerimize de yayılması, yeni yatırımların gelmesi ve Denizli'mizin her bir noktasının gelişmişlik düzeyinin daha da yükseklere taşınması açısından stratejik hamle olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceği planlıyor, kalkınma süreçlerimizi hızlandırıyor, yeni OSB'ler kuruyor, sanayimizi güçlendiriyor ve yeni sanayi alanları ile kentimizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Denizli sanayisinin ülkemiz ekonomisine katkısı son derece yüksektir. Küresel pazarda şehrimizin gücünü artırmayı, sanayicimizin yolunu açmayı asli bir vazife olarak görüyoruz. Bu sebeple ilçelerimizi geliştirmek, sanayimizi büyütmek ve insanımızın refah düzeyini daha da yükseklere taşımak için her ne gerekiyorsa yapmanın gayretindeyiz” dedi.