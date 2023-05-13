AK Partili Tin; “Güçlü ve müreffeh Türkiye için çalışmaya devam”

Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi son mesajını yayımladı. Şahin Tin, mesajında Türkiye'nin geleceği için gayret etmeye devam edeceklerini ve ülkenin kalkınması için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurguladı.

AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili adayı Şahin Tin, Türkiye'nin güçlü ve müreffeh bir ülke olabilmesi için, milletin teveccühü ve desteği ile birlikte çalışacaklarını ifade etti. Mesajında, “Güçlü ve müreffeh Türkiye için aşkla çalışacağız” diyen Milletvekili Şahin Tin, ülkenin geçmişte olduğu gibi bugün de milletle beraber hareket ederek geleceğe güçlü bir şekilde ilerleyeceğine olan inancını dile getirdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm zorlu süreçlerde milletin yanında olduklarını ve yalnız bırakmadıklarını belirten Şahin Tin, “Milletimizle beraber dünü nasıl inşa ettiysek, yarını da yine birlikte inşa edeceğiz” sözleriyle ülkenin kalkınması için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

“Hain ve bölücüleri 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz”

AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili adayı Şahin Tin, Türkiye'nin geleceği için ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini ve bu projeleri milletin desteği ile gerçekleştireceklerini ifade etti. Aynı zamanda gençlere, kadınlara ve dezavantajlı kesimlere yönelik projeleri de hayata geçireceklerini vurgulayan Milletvekili Şahin Tin, üreterek büyümeye devam edeceklerini kaydetti. “Terörü sınırlarımız içinde bitirdik” diyen Milletvekili Şahin Tin, “Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde terörü yerle bir ettik. İHA'larımız ve SİHA'larımız başta olmak üzere yerli imkânlarımız ile geliştirdiğimiz savunma sanayimizin eşsiz ürünleriyle terör örgütlerine çökmeye, kahramanlarımızın cesaretiyle teröristleri yerle bir etmeye devam edeceğiz. Milletimiz ile birlikte hainleri ve bölücülerle iş birliği içinde olanları 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz” dedi.

“Denizli sevdamız hiç bitmeyecek”

Milletvekili Şahin Tin mesajının sonunda, Denizli'nin ve Türkiye'nin geleceği için çalışmalarına devam edeceklerini ve milletin teveccühüyle ülkenin daha da ileriye taşınacağını ifade ederek, milletin desteğiyle Türkiye'nin her zaman güçlü ve ayakta kalacağına olan inancını yineledi. Şahin Tin son olarak mesajında, “Yaptığımız eser yatırım ve hizmetlerle kentimizin çehresini değiştirdik. Bizim Denizli sevdamız hiç bitmeyecek. Gelecek güçlü ve büyük Türkiye'nin olacak. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılıp sahip çıkacağız. Vesayet odaklarına, darbecilere, hainlere, bölücülerin aklıyla kuralsızca yürüyenlere ve destekçilerine milletimiz 14 Mayıs'ta gerekli cevabı elbet verecektir. 14 Mayıs, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunların ve hain emellerin bir kez daha bozguna uğratıldığı bir tarih olacaktır.” ifadelerini kullandı.