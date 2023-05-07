AK Partili Tin; “Sosyal devletin öncüsü AK Parti'dir”

2002'den bu yana Türkiye'de sosyal devletin gerekliliklerini en üst seviyede yaptıklarını anlatan Milletvekili Tin, “Sosyal devletin öncüsü AK Parti'dir” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kale ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyareti yaptı. Kale ilçe merkezinin yanı sıra Alanyurt ile Demirciler Mahallesi'nde hemşehrileriyle bulaşan Milletvekili Şahin Tin, Denizli'yi karış karış gezmeye devam ettiklerini ve vatandaşların istek, talep ve dileklerini yerinde dinlediklerini belirtti. Kale ilçe ziyaretinde Türkiye Yüzyılı ve Büyük Türkiye Yolculuğu konularında bilgilendirmeler de yapan Milletvekili Şahin Tin, “AK Parti ile özellikle işçilere, memurlara, emeklilere, yoksullara, dar gelirlilere, dezavantajlı gruplara, çocuk, kadın ve gençlere ve işsizlere çok ciddi projeler geliştirdik" ifadelerini kullandı.

“Sosyal devlet anlayışını sözden icraata taşıdık”

AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çok güçlü hamleler yaptığını her kesimden vatandaşın yanında olduklarını söyledi. “Hayatın her alanında sosyal devlet anlayışını sözden icraata taşıdık” diyen Milletvekili Şahin Tin, kimseyi çaresiz ve yalnız bırakmadıklarını söyledi. Küresel ölçekte yaşanan daralma, pandemi ve krizlere rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da güçlü devleti ortaya koyduklarını ifade ederek, “Küresel ölçekte yaşanan çok ciddi sıkıntılara rağmen Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini dahi derinden sarsan salgın sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden biriyiz. Allah tekrarını yaşatmasın ama Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk andan itibaren devletimiz gerekeni yaptı” dedi.

“Türkiye Yüzyılı ile daha ileri ve müreffeh seviyelere ulaşacağız”

Milletvekili Şahin Tin, sosyal yardımlar ile zor durumda olan herkese umut olduklarını, ‘Türkiye Yüzyılı ve Büyük Türkiye Yolculuğu'nda ise toplumun tüm kesimleri ile birlikte çok ileri ve müreffeh seviyelere ulaşacaklarını vurguladı. Şahin Tin, “Türkiye'de sosyal devlet ilkesini şu ana kadar en yaygın, en başarılı şekilde uygulayan parti, AK Parti olmuştur. Ülke nüfusumuzun yüzde yüzüne yakını sosyal güvenlik şemsiyemizin altındadır. Sosyal yardımları ve destekleri daha önce hiçbir iktidar döneminde olmadığı kadar yaygınlaştırdık ve artırdık. Sosyal devletin öncüsü AK Parti'dir” dedi. Milletvekili Şahin Tin, bu millete sevdalı olduklarını, ne yapıyorlarsa gençler, kadınlar, çiftçiler, sanayiciler, işçiler ve üreticiler için yaptıklarını aktardı.