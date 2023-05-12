AK Partili Tin, “Türkiye Yüzyılı'nı omuz omuza inşa edeceğiz”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin, AK Parti iktidarı ile birlikte Denizli ve Türkiye'nin hayal edilemeyen hizmet ve yatırımlara kavuştuğunu hatırlatarak, "14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Milletvekili Şahin Tin, Denizli merkezde sürdürdüğü firma ziyaretlerinin yanı sıra ilçe ziyaretlerine de aralıksız devam ediyor.

Çardak ilçesini ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, ilk olarak AK Parti Çardak İlçe Teşkilatı'nda partilileriyle bir araya geldi. İlçe Başkanı Nazif Korkmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Milletvekili Şahin Tin, AK Parti iktidarı ile birlikte Denizli ve Türkiye'nin hayal edilemeyen hizmet ve yatırımlara kavuştuğunu, buna herkesin şahit olduğunu hatırlattı.

“AK Parti ile Türkiye eğitim alanında da çığır açtı”

uÇardak ilçe merkezinde esnafları ziyaret eden AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili adayı Şahin Tin, öte yandan Gemiş Mahallesi'nde de hemşehrileriyle buluştu.

Türkiye'nin geleceğinin eğitimden geçtiğini bildiklerini ve bu konuda sayısız reform ve yenilik gerçekleştirdiklerini, yeni dönemde de Türkiye'nin öncelikli hedeflerinin eğitim alanında yapılacak yatırımlar olacağını ifade eden Milletvekili Şahin Tin, “Eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. 2002'de yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı, artık bu sayı 1 milyon 200 binlere ulaştı. Bizim dönemimizde ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buldu. Son 10 yılda 12 bin 98 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Son olarak 45 bin öğretmenimizin atamasını daha gerçekleştirdik. 21 yılda sayısız okullar yaptık, ihtiyaç olan eğitim kurumlarımıza sınıflar ilave ettik. Öğrencilerimizin ders kitaplarının temini hususunu velilerimizin kabusu olmaktan çıkardık, ücretsiz hale getirdik. AK Parti ile Türkiye eğitim alanında da çığır açtı” dedi.

“Başarı zincirimize yenilerini ekleyeceğiz”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye'nin bu başarılarının devam edeceğini söyledi ve 14 Mayıs'tan itibaren yeni bir dönemin başlayacağına işaret etti. 14 Mayıs seçimleri ile birlikte istikrarın devam edeceğini ifade eden Şahin Tin, “14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz" dedi.