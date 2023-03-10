AK Partili Tin; "Yapılan düzenlemeyle vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak"

Şahin Tin; “Düzenleme ile kamu alacaklarını yapılandırılıyoruz, cezalar siliniyor. Tüm vergi ve sigorta primi borçları ile trafik ve otoyol geçiş cezalarını yapılandırılıyoruz, 48 aya varan taksit imkanı getirdik. 2 bin liranın altındaki vergi borçları siliniyor. Düzenleme ile vatandaşımız rahat bir nefes alacak” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştığını söyledi. Türkiye'yi başta ekonomi olmak üzere tüm unsurlarıyla Türkiye Yüzyılına hazırlama gayreti içinde olduklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Vatandaşlarımıza ve şirketlerimize büyük kolaylık sağlayacak ve destek olacak yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezalarını kaldırıyor, yapılandırma imkânı sunuyoruz. Düzenleme hak sahiplerine hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak, destek olmak ve birlikte bu yolculuğu daha güçlü hale getirmek için birçok düzenlemeye imza attık. Bununla birlikte hem şirketlerimize hem de tüm vatandaşlarımıza daha rahat bir nefes alma imkânı sunuyoruz. Kabul ettiğimiz bu yasal düzenleme ile vatandaşlarımızın hangi türden olursa olsun vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlara olan borçlarını yapılandırıyoruz” dedi.

“Ticari hayata omuz verdik”

Kanun ile ticari hayata destek niteliğinde bir adım atıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Bu düzenleme ile vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırdık. Bahse konu bu borçları belirli bir oranda yenileyip taksitle ödeme imkanı getirdik. Düzenlemeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye müracaat edebilecekler. Daha önceki yapılandırmalara konulan 36 ay vade oranını, yeni düzenleme ile 48 aya yani 4 yıla çıkardık. Davalı vergi ve prim dosyaları için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı verdik. Matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağladık. Gençlerimizin yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak geçmişte oluşan borçlarını da sildik, endeks dışı borçlar için ise yapılandırma ve taksitle ödeme kolaylığı getirdik” dedi.

“2 bin lirayı aşmayan ve trafik ceza puanları siliniyor"

Milletvekili Tin, "Vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyoruz. Alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları siliniyor, el konulan ehliyetler de iade ediliyor. Böylelikle 10 bine yakın ehliyet iade edilirken, 2,5 milyon sürücünün de ceza puanı siliniyor” dedi.