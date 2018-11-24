AK Parti'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zolan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti'nin 14 büyükşehir ile 26 il belediye başkanı adayını açıkladı. Erdoğan, 31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının yeniden Osman Zolan olduğunu açıkladı. Erdoğan, Zolan ve Denizli Milletvekilleri ile partisinin il başkan ve yöneticilerini sahneye davet ederek ismi açıkladı. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babası.