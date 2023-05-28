AK Parti'nin Denizli'deki kalesinde seçim kutlaması

Denizli'de AK Parti'nin kalesi olarak görülen ve ikini tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 71.1 gibi rekor bir destek veren Çameli'nde, seçim sonuçlarını kutlamak isteyen kalabalık kent meydanını doldurdu.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığının belli olmasının ardından, AK Parti'nin Denizli'deki kalesi Çameli ilçesinde sevinç gösterileri başladı. Denizli'de yüzde 71.1 gibi rekor bir oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Çamelililer, seçim kutlamasına başladı. Tekbirle yürüyüşe katılan ve bayrakları eline alan partililer, ilçe kent meydanı ve işlek noktalarda sevinç gösterisinde bulundu.

“Yüzde 71.1 oranında yine bizi Türkiye'de tarihi bir farka götürdüler”

Sevinç gösterilerine katılan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Türkiye bugün tarihi seçimini yaptı. Cumhurbaşkanına olan teveccühünü tekrar göstermiş oldu. Ben tüm yurttaşlarıma ve Türkiye'ye Allah razı olsun diyorum. İlçemizde de Çameli halkımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yüzde 71.1 oranında yine bizi Türkiye'de tarihi bir farka götürdüler. Bütün Çameli halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızla beraber bu güzel vatana hizmet yapmak bize nasip olacak. Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun” dedi.