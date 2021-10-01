Akaryakıt istasyonunun dibinde tutuşan lastikler paniğe neden oldu

Denizli'de akaryakıt istasyonunun yakınında biriktirilen atıl durumdaki lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın paniğe neden oldu. Denizli-Antalya karayolunu kara dumanla kaplayan yangın, halı yıkamacı ve tarlalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Denizli - Antalya karayolu Tavas makasında faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide biriktirilen eski lastikler, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının akaryakıt istasyonu ve bitişiğindeki halı yıkamacının hemen yanında olması paniğe neden oldu.

Denizli - Antalya karayolunun bir kısmı adeta kara dumanla kaplanarak sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Kısmen halı yıkamacının çatısı ile tarım arazilerine de sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası halı yıkamacının çatısı ve yanındaki arazide hasara neden oldu.