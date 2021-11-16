Akciğer kanserinde erken tanı için tarama çok önemli

Prof. Dr. Nevzat Karabulut, akciğer kanserinde etkin tedavi için düşük doz bilgisayarlı tomografi ile erken tanının öneminden bahsetti.

Kasım ayı Akciğer Kanseri Farkındalık ayı ve 17 Kasım Akciğer Kanseri farkındalık günü olarak belirlenmiştir. Kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni Akciğer Kanseridir. Bunun sebebi ise hastalığın çoğu zaman geç bulgu vermesi ya da hiç bulgu vermemesidir. Bu yüzden hastalık genelde geç dönemde tespit edilmektedir. Erken Tanı konusunda son yıllarda Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması ön plana çıktı. Düşük doz BT konusunda çok sayıda uluslararası makalesi bulunan, akciğer ve kalp radyolojisinde ülkemizin önde gelen otoritelerinden biri olan ve halen Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde görev yapan Avrupa Toraks Radyolojisi Derneği eski Başkanı ve Stratejik Komite Üyesi Prof. Dr. Nevzat Karabulut akciğer kanserinde erken tanı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

“Geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, sırt ağrısı gibi şikayetleriniz varsa uzmana başvurun”

Akciğer kanserinin kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni olmasının nedeninin hastalığın geç bulgu vermesi ya da hiç bulgu vermemesi olduğunu vurgulayan Özel Denizli Tekden Hastanesi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Karabulut, “Tümör çok büyük bir hale gelip bir organa baskı yapmadığı, nefes borusuna açılmadığı ya da metastaz yapıp başka bir organa yayılmadığı sürece bulgu vermeyebilir. Bu bulgular ortaya çıktığında ise çoğu zaman geç kalınabilmektedir. Geçmeyen öksürük, öksürük karakterinde değişiklik, kanlı balgam, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığında artma olan hastaların hemen bir Göğüs Hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekir. Ancak risk grubunda olan hastalar, bu tür bulgular ortaya çıkmadan önce Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi ile tarama yaptırmaları gerekmektedir. Taramanın amacı, hastalığı henüz bulguları ortaya çıkmadan önce ve tedavi edilebilir evrede saptamaktır. Akciğer kanseri taramasının, yüksek risk taşıyan ancak hiçbir şikayeti ya da bulgusu olmayan kişilere Düşük Doz Bilgisayarlı tomografi incelemesi ile yapılmaktadır. Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi küçük akciğer nodüllerinin tespitinde çok duyarlı bir inceleme yöntemi olup normal bilgisayarlı tomografiye göre hasta daha az radyasyon almaktadır” şeklinde bilgi verdi.

“Akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 85'i sigara içenlerde görülmektedir”

Akciğer Kanserine bağlı ölümlerin büyük bölümünü sigara kullananların oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Karabulut, “Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada en çok ölüme yol açan kanser türüdür. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 85'i sigara içenlerde veya içip bırakmış olan kişilerde görülür. Erken evrede, yani küçük boyutlu ve çevreye ya da uzak organlara yayılım yapmada, saptanan kanserlerde tedavi başarısı oldukça yüksektir. Ancak hastalık, çoğu zaman komşu ve uzak organlara yayılmış durumda iken saptanmaktadır. Yapılan çalışmalarda düşük doz BT ile tarama yapılan hastalarda akciğer kanserine bağlı ölüm oranının azaldığı görülmektedir. Buna dayanarak dünyadaki sağlık otoriteleri yaş ve sigara içme miktarına göre yüksek risk taşıyan bireylere yılda bir düşük doz BT ile tarama yapılmasını önermektedir. 50-80 yaş arasında ve sigara içtiyseniz veya sigarayı 15 yıldan kısa süre önce bıraktıysanız, asbest maruziyetiniz varsa, ailenizde akciğer kanseri varsa akciğer kanseri taraması yaptırmanızda fayda var” dedi.