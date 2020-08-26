Akıllı tahtalar uzaktan eğitimde kullanılacak

Okullarda bulunan etkileşimli tahtaların uzaktan eğitimde etkin rol oynayacağını beliirten Oğuz, “Problemleri minimuma indiren bir çalışma olacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 31 Ağustos Pazartesi günü itibariyle üç haftalık uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamalarının gerçekleştirilebileceğini bildirmişti. Açıklamanın ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de uzaktan eğitim için gerekli hazırlıklar yapılmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Aydem Fen Lisesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

“Örnek bir çalışmaya imza attık”

FATİH projesi kapsamında okullarda bulunan internet alt yapısı ve akıllı tahta sisteminin uzaktan eğitim sürecinde aktif rol oynayacağını belirten Müdür Oğuz “Uzaktan eğitim çalışmalarında AYDEM Fen Lisemizde örnek bir çalışmaya imza attık. Sınıf ortamında değerli öğretmenimiz Bakanlığımızın canlı ders uygulaması ile öğrencilerine online ders verecek. Canlı ders uygulaması okulumuzda bulunan FATİH projesi alt yapısından gerçekleşeceği için internet bağlantı hızı ve bağlanma problemlerini minumuma indiren bir çalışma olacak. Öğretmenimiz normal ders anlatır gibi etkileşimli tahtayı kullanacağı derste, sisteme bağlanan kamera sayesinde aynı zamanda beyaz tahtada da çözdüğü problemleri öğrencileri ile payalaşabilecek. Bu örnek çalışmayı ilimiz genelindeki okullarımıza da yaymayı hedefliyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.