Aklınla 1000 Yaşa Öğretmenim turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı

Denizli'de görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen II. Geleneksel Öğretmenler Arası "Aklınla 1000 Yaşa Öğretmenim" Zekâ Oyunları Turnuvası Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenler arasında akıl ve zekâ oyunlarına olan ilgiyi artırmak için yılda bir kez hazırlanan turnuvada dereceye giren öğretmenler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'den aldı.

“Çocuk ve gençlerimizin gelişimleri açısından çok değerli”

Törende turnuva katılımcılarına hitap eden Müdür Ekici, konuşmasında; ” 2023 Eğitim Vizyonunda da karşılığını bulan öğretmenler ve öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine yönelik gelişimlerini sağlayabilecekleri tasarım beceri atölyelerinden bir tanesi de akıl ve zekâ oyunları atölyeleridir. Bu atölyelerimizde öğrenci ve öğretmenlerimiz hem kültürümüzde önemli yer tutan oyunlarla hem de uluslararası akıl ve zekâ oyunlarıyla tanışıp vakit geçirme imkânı buluyorlar. Bu oyunların öğretmenlerimiz yoluyla öğrencilere aktarılması, ilgi duymalarının sağlanması çocuk ve gençlerimizin gelişimleri açısından çok değerli. Akıl ve Zekâ oyunları, öğrencilerimizin hızlı karar alma yetilerinin gelişmesi, süreç yönetimi algılarının olgunlaşması, stratejik düşünme ve hareket edebilme kabiliyetlerinin şekillenmesinde önemli bir etken konumunda. Okul öncesi dönemden itibaren bu tip oyun ve faaliyetlerle tanıştırılan çocuklarımız, bu meşguliyetlerinin faydalarını ileriki yaşamlarında da göreceklerdir. Amacımız; hayata hazır bireyler yetiştirmek. Siz değerli öğretmenlerimizin de bu amaç uğruna öğrencilerinize ışık tutmaya devam edeceğine inancımız tamdır.” dedi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gelenekselleştirilen II. Öğretmenler Arası “Aklınla 1000 Yaşa Öğretmenim” Zekâ Oyunları Turnuvası'na bu yıl 42 öğretmen katıldı. 5 turnuva hakeminin yer aldığı ve gün boyu süren etkinlikte, farklı branşlardaki öğretmenler Reversi ve Kulami oyunlarında dereceye girmek için kıyasıya bir mücadele gösterdiler.Mücadeleler sonucunda her kulvarda ilk 3 dereceye giren öğretmenler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin elinden aldı. Turnuvaya katılarak büyük bir mücadele gösteren tüm katılımcılara katılım belgesi ve turnuvada görev yapan hakemlere teşekkür belgesi verildi.