Akrabalar arasında çıkan kavgada pompalı konuştu: 1 yaralı, 3 gözaltı

Denizli'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir genç sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında karşılaşan akraba grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Recep K. bacağından pompalı tüfekle vuruldu. Gencin kanlar içinde yere yığıldığı olayda, R.K., S.K. ve E.K. kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıyı yaptığı müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede yapılan olay yeri incelemenin ardından kaçan şüpheliler SAS büro ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. 3 şüpheli ifadeleri için karakola götürülürken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.