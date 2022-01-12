Akrabalarının dahi eşyalarını çalan şebeke, JASAT tarafından çökertildi

Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'nin 3 ilçesine eş zamanlı operasyon yapan JASAT, hırsızlık şebekesini çökertti. Şafak saatinde gözaltına alınan 7 şüphelinin, akrabalarına ait evlerinde bulunduğu adreslere girerek yaptıkları hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'nin 3 ilçesinde artan hırsızlık olaylarının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Eş zamanlı yapılan operasyonda Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT koordinesinde Çivril, Tavas ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını tek tek izleyerek şüphelilerin yerini tespit etti. Harekete geçen ekipler Tavas, Acıpayam ve Çivril ilçelerine şafak saatlerinde belirlenen noktalara baskın yaptı. Yapılan baskında 5 suç kaydı bulunan Mustafa K. (30), 1 suç kaydı bulunan Mercan K. (20), 2 suç kaydı bulunan İsmail Y. (17), 7 suç kaydı bulunan Muhammet K. (23), 12 suç kaydı bulunan Volkan K. (32), 14 suç kaydı bulunan Birol T. (35) ve 15 suç kaydı bulunan Erdoğan Ç. (30) gözaltına alındı.

Yakın akrabasının motorunu çalmış

Toplamda 7 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri yaptığı aramada çok sayıda çalıntı eşya, motosiklet ve araba buldu. Şüphelileri ifadeleri alınmak üzere merkeze götürülürken, bulunan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunan bir motosikletin maden ocağında çalışan işçiye ait olduğu ve çalan kişilerin birisinin ise yakın akrabası olduğu ortaya çıktı. Bin bir zorluklarla çalışan işçinin işe gidip gelmek için aldığı motor ise kurtarılarak sahibine verildi.

Öte yandan şüphelilerin yaptıkları hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.