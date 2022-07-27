Aktif yaş alma kurslarına yoğun ilgi sürüyor

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi tarafından 1200 Evler Mahallesi'ne kazandırılan Aktif Yaş Alma Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri büyükler için aktif yaş alma kursları hizmet vermeye devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kursiyerlerimizin huzurlu bir ortamda olabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, büyüklerin sosyalleşmelerine fayda sağlamak ve Alzheimer rahatsızlığına yakalanmalarına engel olmak amacıyla hizmete açılan tesis Merkezefendili kursiyerlere hizmet veriyor. 280 kursiyerin devam ettiği tesiste, akıl ve zeka oyunları kursları, resim kursu, halk oyunları kursu, bağlama kursu, spor yapma alışkanlığı kazandırmaya yönelik spor ve egzersiz eğitimleri ile büyüklerin sonradan ihtiyaç duyduğu akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı ile bankamatik kullanım ve internet bankacılığı gibi uygulamaların öğrenmelerine yönelik dersler uzmanlar tarafından tüm hızıyla hizmet vermeye devam ediyor. Kursların yanı sıra aktif üyelere, seminerler, konferanslar, doğal afetlere karşı bilgilendirme, ilk yardım eğitimi ve psikolojik destek veriliyor.

“Kursiyerlerimiz tesiste kaliteli vakit geçiriyor”

Büyüklerin kurslara katılarak zamanlarını etkin ve verimli geçirdiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Üyelik sistemi ile çalışan merkezimizde, amaçlarımız ve üyelerimizin talepleri doğrultusunda yeni branşlarda kurslarımız açılmaya devam ediyor. Akıl ve zeka oyunları, akıllı telefon ve sosyal medya eğitimi, spor ve egzersiz, resim, halk oyunları ve bağlama kursları uzman eğitmenlerimizin tarafından Merkezefendili büyüklerimize veriliyor. Kursiyerlerimizin huzurlu bir ortamda olabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyüklerimiz, tesisimizin bahçesinde bir araya gelerek hem sosyalleşiyor hem de kaliteli vakit geçiriyor. Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile insan odaklı çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.