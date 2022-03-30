Alabalık sektörü değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde alabalık yetiştiricileri ile 2022 yılının ilk değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde yöneticiler alabalık sektörünü değerlendirmek için yetiştiricilerle bir araya geldi. 2022 yılının ilk değerlendirme toplantısına ilçe Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abidin Fidan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş İvgin, İlçe Jandarma Komutanı Resul Bulut, teknik personeller ve yetiştiriciler katıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abidin Fidan'ın yaptığı sunum ile sektörün sorunları ve çözüm önerileri konuşularak alınacak önlemler konusunda fikir birliğine varıldı. Görüş ve öneriler ile alabalık sektörünün iyiye gitmesi noktasında önem arz eden toplantı konuşmaların ardından sona erdi.