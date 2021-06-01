Alabalık yetiştiricileri kuraklığa karşı bilgilendirildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alabalık üreticileri ve çiftçilere yönelik olarak, suyun tasarruflu, verimli ve sürdürülebilir kullanılması hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü teknik personellerince, Çameli ilçesi Elmalı Mahallesinde, alabalık üreticileri ve çiftçilere yönelik olarak, suyun tasarruflu, verimli ve sürdürülebilir kullanılması hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Türkiye'nin küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasında yer alacağı, daha sıcak ve kurak iklim kuşağı etkisinde kalacağı tahmin edilmekte olduğunu ve tarımsal kuraklık sonucu tarımsal üretimde azalma, ekolojik dengenin bozulması, sosyal yaşantının etkilenmesi kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü; “Su kaynaklarımızın hem bireysel kullanımlarda hem tarımsal kullanımda mutlaka su tasarrufuna gitmemiz gerekmektedir. Gelecekte nüfus artışı baskısı altında artan gıda ihtiyacının karşılanması, tarımsal faaliyetlerin devamlılığı açısından su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda iklim değişikliği ve kuraklık ile ilgili farkındalık oluşturmak gerekmekte ve kuraklıkla mücadelede tüm tarım paydaşlarının desteğine ve işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır” denildi.