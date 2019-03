Alanyalılar'dan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'e destek

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'e, hemşehrileri olan Alanyalılar'dan destek ziyareti geldi. ‘Alanyaspor Forması' konusunda Demir ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Alanyalı heyet, “Müdürümüze sahip çıkmaya geldik. Torosların çocukları güneşin balçıkla sıvanmayacağını bilirler” ifadelerine yer verdiler.

Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında Demir ile ilgili yer alan ‘Alanyaspor Forması' iddiaları üzerine Demir'e destek vermek isteyen yaklaşık 30 Alanyalı kendisini ziyaret etti. Ziyaret sonrası heyete tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Son zamanlarda ortaya çıkan anlamdan yoksun, gerçekten uzak haberlere istinaden Alanya'nın yetiştirdiği değere, müdürümüze sahip çıkmaya geldik. Bulunduğu her makam ve yerde Alanya denilince akla ilk gelen kişi olmayı başaran Mevlüt Demir'e yapılan bu yakışıksız, mesnetsiz, çirkin yakıştırmaların, Alanyalıların gönlünde nadide bir yer edinmiş olan Müdürümüz üzerinde durmayacağını tüm Alanyalılar bilmektedirler. Torosların çocukları güneşin balçıkla sıvanmayacağını bilirler. Bizler gerek öğrenci, gerekse öğrenci velisi ama yoldan geçen ama yolda kalanlar olarak her zaman biliriz ki müdürümüz bir telefon kadar uzağımızdadır sadece, bırakınız kapısına geleni, kapısının önünden geçeni misafir etmediğini kim söyleyebilir. Biz Alanyalılar olarak müdürümüz hakkında çıkan haberlerin ardında ne anlam nede vicdan görmekteyiz oysa bizler gönül gözüyle bakan, sevgi tohumları saçan ‘Yörüklük' geleneğinden gelenleriz. Alanyalılar olarak Mevlüt Demir'in her daim yanındayız. Biz Yörükler güç merkezine göre yön değiştirenlerden değil omurgalı durup, Bizim yerimiz haktır, hakikattir diyebilenlerdeniz.”

“Bizim anlayışımızda ayrımcılık yoktur”

Ziyarette konuşan Demir ise ‘Torosların Çocukları'nın alicenaplığıyla, kadirşinaslığıyla, vefakarlığı ile bilindiğini hatırlattı. Demir, “Bu ziyaretinizle bunu bir kez daha gösterdiniz, her daim onur verdiniz, omuz verdiniz, güç kattınız, Türkmenliğin şanını, Yörüklerin sadakatini göstererek ufkumuzu aydınlattınız. Alanyalılar birliğin, dirliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın sembolü olarak sivrilmiş, gönül zenginliği tüm Türkiye'nin damarlarına işlemiştir. Siz değerli hemşerilerimden aldığım bu güç ve ilhamla şunları ifade etmek isterim, bizim anlayışımızda ayrımcılık yoktur. Bizim anlayışımızda ötekileştirmek yoktur. Bizim anlayışımızda sırt çevirmek yoktur. Peki ne vardır? Bizim telakkimizde sevgi vardır, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi sevgi tohumları ekmek vardır. Gönül gözüyle bakıp gönülleri inşa etmek vardır. Her zaman söylediğimiz bir söz vardır ‘Söz konusu Alanya ise gerisi teferruattır, gerisi lafı güzaftır” diye konuştu.

“Samimiyet ve dürüstlük fukaraları var”

Olanı, olması gerekenden daha iyi yerlere taşıma gayretlerinin bir takım çevrelerce manipüle edilerek farklı mecralara çekilmek istendiğini anımsatan Demir açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ Bu bağlamda sizleri tebrik ediyorum. Bir forma dizayn ettiniz, cep harçlıklarıyla yaptırdınız, bundan rahatsız olan zihniyetler var, yapılan her güzel işe kulp bulan, asılsız isnat ve iftiraları meslek edinmiş samimiyet ve dürüstlük fukaraları var. Bunlar ilhamını ilkellikten almış, günü birlik heveslerin peşine takılmış, çıkar birlikteliklerin yörüngesine tutunmuşlardır. Elbette ki bu sevdayı özümseyip lazım gelen fedakarlıkları yapmaları doğal olarak imkansızdır. Çünkü fıtratları ve mizaçları buna müsaade etmeyecektir. Ancak bizler bunlara takılıp kalmayacağız zira bizim telakkimizde günü gününe denk olan aldanmıştır hakikati var. Bizim işimiz sevdayla bizim işimiz bu memleketin terakki etmesiyle, didişmekle bizim işimiz yok, kavgayla bizim işimiz yok, iftirayla kumpasla bizim işimiz yok, üç beş tane adamı bir araya getirip tezgah yapmaya çalışıp ayak oyunu yapanlarla bizim işimiz yok. Sevdamız Alanya ise Alanya'nın tamamı hepimizin herkesin kırmızı çizgisidir. Bizim bu sevdayı hiç kimsenin ipoteğine hiç kimsenin tekeline bırakmak gibi bir niyetimizde yok. Birilerinin söylediği gibi bizim bir iki tane kırmızı çizgimiz yoktur. Alanya'da yaşayan üç yüz on yedi bin kişinin tamamı bizim kırmızı çizgimizdir.”