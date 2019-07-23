İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aldıkları her ürünle şehit ailelerine destek olacaklar

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Denizli’ye geldi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Denizli'ye geldi.


Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı'nda hizmet vermeye başlayan tırda dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken ayrıca stantta JÖH VE JÖAK'ların kullandığı künye, pusula, bileklik saat, baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyaların satışı yapılıyor. İlk günkü satışlara Denizlili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alınan her ürünün gelirlerinin bir kısmının şehit olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı'na aktarıldığı belirtildi.


Tırdan alışveriş yapan vatandaşlar ise aldıkları ürünlerin gelirlerinden, vakfa aktarılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.