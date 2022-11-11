Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Denizli'de seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda seyir halinde olan otomobilden henüz bilinmeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine durdurduğu araç, alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin büyüdüğü otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler ise o anları korku dolu gözlerle izledi. Soğutma çalışmalarının ardından demir yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.