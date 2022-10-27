Alev alan samanlar küle döndü

Yangın, Acıpayam ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan Aksakal'a ait bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların hızlıca yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Dumanın alevlere yerini teslim ettiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, hızlıca yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin zamana karşı yarıştığı yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın sonucu samanlıkta yaklaşık 2 bin adet saman balyesi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.