Alev alev yanan samanlıkta binlerce liralık zarar oluştu

Denizli'de besihanede bulunan samanlıkta çıkan yangında hızla büyüyen alevler uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, binler liralık zarar meydana geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; besihanede hayvanların için yerleştirilen samanlar henüz bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler samanları hızla sardı. Vatandaşlar biryandan alevlere müdahale ederken, biryandan da ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yoğun duman içinde yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu içten içe yanan alevler söndürüldü. Olayı ardından binlerce TL zarar oluştu.