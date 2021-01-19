Alevler atölyeden metrelerce yukarıya yükseldi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, tiner parlaması sonucu bir bıçak ve kereste atölyesi alevlere teslim oldu. Metrelerce yükselen alevlerin diğer atölyelere sıçramaması için zamanla yarışıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesinde faaliyet gösteren Şevket Aktürk'e ait bıçak ve kereste atölyesinde tiner parlaması sonucu yangın çıktı. İçeride bulunan çok sayıda tiner kovasına sıçrayan alevler nedeniyle yangın giderek büyüdü. Bıçak atölyesinin etrafında bulunan kereste işleme bölümüne alevlerin sıçraması üzerin iş yerindeki yangından yükselen alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaya rağmen alevleri kontrol altına almakta güçlük yaşadı. Çevrede bulunan diğer kereste fabrikalarına yangının sıçramaması için aralıksız müdahale devam ediyor.