Alevler evi küle döndürdü

Denizli'nin Honaz ilçesinde alevlere teslim olan müstakil ev, kısa sürede küle döndü.

Honaz ilçesi Haydar Mahallesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre; Hakan Yörük'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede komple binayı sardı. Çıkan yangın sonrası yükselen dumanlar tüm ilçeden görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürdüğü yangında ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi.