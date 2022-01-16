Alevlerin sardığı ev küle döndü

Denizli'nin Çameli ilçesinde bacadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklı evde yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çameli ilçesi Sarıkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 66 yaşındaki Kadirye Öz'ün yaşadığı ev, bacadan çıkan kıvılcımlar sonra alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.