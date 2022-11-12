Alevlerin sardığı evin çatısı kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Çameli ilçesinde alevlerin sardığı binanın çatısındaki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, Çemeli ilçesine bağlı Taşcılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde dumanların yükseldiği Muzaffer G.'ye ait 2 katlı evin çatı kısmı bir anda yanmaya başladı. Binada bulunan aile hızlıca kendisini dışarı atarak ihbarda bulundu. Alevlerin büyüdüğü eve müdahale etmeye başlayan itfiaye ekipleri, diğer binalara alevlerin sıçramaması için büyük mücadele gösterdi. Gece saatlerinde çatının yandığını gören komşular o anları korku dolu gözlerle izlerken, alevler bir süre sonra kontrol altına alındı. Yangın sonrası çatı küle döndü.