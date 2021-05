Ali Tandoğan: “Küme düşmeyi kabullenmiş bazı oyuncu grubu vardı”

Süper Lig'de düşme potasında yer alan Denizlispor'da Teknik Direktör Ali Tandoğan, geniş kadro yapısına sahip olmayan takımların aldığı sonuçlara korona virüs salgını sürecinde sakatlıkların ve hastalıkların çok etki ettiğini düşündüğünü söyledi. Tandoğan, göreve geldiğinde takımda düşmeyi kabullenmiş bazı oyuncuların olduğunu da sözlerine ekledi.

Süper Lig'de son sırada yer alan Denizlispor'da Teknik Direktör Ali Tandoğan, basın toplantısı düzenledi. Kısa sürede fazla maç oynamak zorunda kaldıklarını belirten Tandoğan, takımın başına birçok şeyi bilerek geldiklerini söyledi. Zorlu süreçte göreve gelmesinin nedenlerinden birinin Denizlispor'da daha önce görev alması olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, “Bu takımı Süper Lig'e çıkaran oyuncu grubundan bir tanesiyim ben, takım kaptanlığını yaptım. Yaklaşık 3 yıla yakın kaptanlık yaptım ve bu dönem içerisinde UEFA Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen bir süreç yaşadık. Neredeyse kendi evim gibi olan bir şehirden bahsediyoruz, daha önce de biliyorsunuz ben futbolculuk yaşantım bittikten sonra 20 yıl sonra ilk başlangıcımı sportif direktör olarak Denizlispor'da yaptım. Her sene küme düşme potasının en büyük adayı olan Denizlispor, o dönemde 10. sırada bitirdi. Ben daha önce işi garantiye aldıktan sonra yönetimle yaşadığım bazı sıkıntılardan kaynaklı ayrılma durumum olmuştu. Hepimiz de biliyoruz ki Denizlispor, her zaman zorluklar, her zaman yokluklarla bir noktaya gelmiş bir camia, çok eskisini ben biliyorum. Bizler zamanında parayı hiç düşünmeden her şeyimizi vererek bu formayı yukarılara taşımak için her şeyimizi verdik” dedi.

“Küme düşmeyi kabullenmiş bazı oyuncu grubu vardı”

Oyuncuların bir kısmının küme düşmeyi kabullendiğini dile getiren Tandoğan, “Bu pandemi sürecinde geçen sene düşmeyi kaldırdılar. Bazı takımları çok etkiledi; hastalıklar, takımı kurmak, tekrardan bu sene bunun daha ağırı yaşandı. Bir de bizim gibi takımların geniş bir kadroya sahip olmamalarından kaynaklı sakatlıkların, hastalıkların alınan sonuçlara çok etki ettiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var; beklentinin ister istemez yüksek olduğu bir ortamda eğer oyuncu grubu istenilen kalitede değilse bu tip durumlarda genellikle hoca değişikliğine gidilir. Bu süreç içerisinde yaklaşık 9 gündür buradayız, geldiğimiz süre itibariyle oyuncu grubuyla çok fazla antrenman yapma imkanı olmadı. Hemen gelir gelmez 2 gün sonra bir Ankaragücü maçına gittik. Oyuncu grubu ister istemez mental olarak çok yorgundu. Kabulleniş vardı, düşmeyi kabullenmiş bazı oyuncu grubu vardı. Bundan önce oynanan tüm maçlarda 6 galibiyet var, 7 maçta 6 galibiyet alınması bir mükemmelliktir. Her hocanın oyuncu sistemi ve taktiği vardır ama bizlerin bunu hiçbir zaman sahada uygulatmak şansımız ve zamanımız olmadı” diye konuştu.

“Oyuncu grubu parayı alamayınca kafa olarak burada olmadığı birçok maç söyleyebilirim”

Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle futbolcuların gerçek performanslarını sahaya yansıtamadığını aktaran Teknik Direktör Ali Tandoğan, “Ankaragücü maçına gittiğimizde yaklaşık 8 tane oyuncu grubumuzdan eksikliklerimiz vardı. Biz içerideki genç oyuncularla takım içerisindeki birlikteliği sağlamaya çalıştık. Biz genç oyuncuları çok seviyoruz ama tabi imkansızlıklardan kaynaklı da yaşanılan bu süreçte şansız bir şekilde kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Oyuncu grubunun bazı noktalarda beklentileri oluyor, diğer tarafta yönetimimizin yaşadığı sıkıntılar var. Şimdi iki tarafı da dinlediğinizde çok büyük zorluklar yaşandığını görebiliyoruz. Bir tarafta maddi sıkıntılar, bir tarafta pandemi süreci, taraftarımızın sahaya gelemeyişi ve oradan gelecek olan destekler, sponsor destekleri, federasyonun fazla takım olmasından kaynaklı maddi anlamda fiyatların düşüşü, bu oyuncu gruplarının paraları ister istemez istenilen noktada ödenemeyişi, çünkü gelir gider tablosunda alınan ile verilen arasında çok büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sonrasında bu maddi anlamdaki desteklerin de tam manada gelmeyişinden kaynaklı oyuncu grubu parayı alamayınca ister istemez sahada çıkıp oynasa da kafa olarak burada olmadığı birçok maç söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Burası açıkçası bir çiftlik değil”

Hiçbir maddi beklenti olmadan takımın başına geldiğini vurgulayan Ali Tandoğan, “Ben buraya gelirken çok büyük zorluklar olacağını biliyordum. Bu zorlukların altından kalmak için elimizden geleni yapacaktık ama en önemlisi bizim için Denizlispor bir marka, ne olursa olsun ne kadar sıkıntı yaşarsa yaşasın bugün gittiğinizde birçok takımın tesislerinde imkanları açısından üst seviye bir camiadan bahsediyoruz. Yıllarca bu ligde adından söz ettirmiş bir camiadan bahsediyorsunuz. Burası açıkçası bir çiftlik değil, tabii ki yabancı oyuncu grubu, Türk oyuncu grubu hepsi bizim evladımız. Hepsinin yüreklerini sahaya koydukları zamanlar da olmuştur. Ama benim açımdan Denizlispor, farklı bir durum, ben buraya hiçbir maddi beklenti olmadan geldim. Her şeyimizi Denizlispor'a verebilmek adına buraya geldim. Bu markanın yerlerde sürünmesini değil, her ne olursa olsun bu bayrağı ayakta tutabilmek için geldik” açıklamasında bulundu.

“Son ana kadar, son dakikaya kadar Denizlispor bayrağını taşıyacağım”

Yaşanan sıkıntıların herkes tarafından bilinmesini istediğini söyleyen Tandoğan, “Sizinle yapmak istediğim basın toplantısında, bizim büyük bir camiamız var, taraftar grubumuz var, bizim yaşadığımız zorlukları az çok bilmelerini istedim. Yani bu kadar sakatın, hastalıkların, bakıyorsunuz her maç 8-9 kişi banko oynayabilecek oyuncularımızı sahada oynatamayacak anlarımız oldu. Taraftar gelemiyor, istenilen destek sağlanamıyor, işler kötü gidince de insanlar kendilerini geri çekiyorlar, sizler bu kadroyu yaptınız, sizler bu oyuncu grubuna sahip oldunuz. Takım kurulurken birçok yanlışlar da yapılmış açıkçası. Yani oynatmak istediğimiz sisteme uygun, oyuncuları bize verebileceklerini saha da göremiyoruz. O yüzden istediklerimizi oynatamıyoruz, bazen sistem olarak değişikliğe gitmek zorunda kalıyorsunuz. Şunu bilsinler, bizler de zor bir adım attık, belki de en zor anında Denizlispor'un yanında olmak için buraya geldik, kaçmak için değil. Asla başka insanların, başka düşünlerinin arkasında gelmedik. Burayı ayakta tutmaya geldik” ifadelerini kullandı.