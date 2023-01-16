İhlas Haber Ajansı

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Alkol ve tütün kaçakçıları yakalandı

Denizli’de yapılan 2 farklı operasyonda, yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda kaçak alkol ve tütün ele geçirildi.

Denizli'de yapılan 2 farklı operasyonda, yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda kaçak alkol ve tütün ele geçirildi.



Denizli'de güvenlik güçleri kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede “Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla 2 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 21 bin 320 adet sarma sigara, 14 bin adet makaron, 3 bin 200 sigara yan ürün, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası, 20 litre etil alkol ele geçirildi.


Yakalanan şüpheliler hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

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