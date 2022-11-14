Alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon

Denizli'de alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 935 litre alkol yapımında kullanılan madde, 94 adet alkol kiti, 18 adet marka etiketi, 279 kilogram kıyılmış tütün ve 240 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.