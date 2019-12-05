Alkollü şahıs park halindeki aracın lastiklerini kesip, aynasını kırdı

Denizli'de alkollü olduğu iddia edilen şahsın park halindeki bir otomobilin lastiklerini kesip aynasını kırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi 1713 Sokak'ta meydana geldi. Gece geç saatlerde yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen ilginç olayda, alkollü oldukları gözlenen ve ayakta durmakta zorluk çeken 2 kişiden birsi bir anda yere doğru eğiliyor. Ardından yanındaki bıçağı çıkaran şahıs otomobilin lastiklerini kesmeye başlıyor. Sonrasında aracın aynasına tekme atan şahıs onu da kırdıktan sonra yere düşüyor. Diğer arkadaşı ise şahsı yerden kaldırıp sonrasında yollarına devam ediyor.

İşe gitmek için sabah aracının başına gelen Adil Özdemir ise lastiklerinin kesik ve aynanın kırık olduğunu görünce güvenlik kamerası kayıtları ile polise gidip şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.