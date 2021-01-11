Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi

Denizli'de dinlenme tesislerinde yemek ihtiyacını karşılamak için mola veren kamyon şoförü, karşıya geçmek isterken bir otomobilin altında kaldı. Alkollü sürücünün çarptığı kamyon şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Honaz ilçesi Denizli-Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 E 3236 plakalı mermer yüklü kamyonu ile Isparta'dan yola çıkan Ali Yücedağ (67), Kaklık Mahallesi'nde yemek ihtiyacını karşılamak için mola verdi. Anayol üzerinden karşıya geçmek isteyen Yücedağ'a aynı yönden gelen Ali S. idaresindeki 20 ACM 851 plakalı otomobil çarptı. Ne olduğunu anlayamayan Ali S. otomobilini kenara çekerek olan biteni anlamaya çalışırken, mola yerinde bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Yücedağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü alkollü olduğunu itiraf etti

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yücadağ'ın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri Ali S.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde de alkollü olduğunu ifade eden sürücü Ali S.'nin 0,80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.