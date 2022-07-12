Almanya'da Türkiye'yi temsil edecekler

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Dünya Robot Oyunları'na katılarak 1'inci olan öğrencileri tebrik ederek, “Şampiyon gençlerimiz sevinçlerini, başarılarını bizimle paylaşmaya gelmişler; nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Başarılı ve yetenekli öğrencilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Robot Oyunları (World Robot Olympiad - WRO) 2022'ye katılarak Kurallı Yıldızlar (RoboMission) kategorisinde 1.'lik kazanan öğrenciler Alya Pehlivan, Ömer Dal ve Ali Nevzat Aydemir'i kabul etti. Başkan Erdoğan, Almanya'da düzenlenecek finallerde Türkiye'yi temsil edecek yetenekli öğrencileri, tebrik etti; başarılarının devamını diledi.

Başkan Erdoğan, ziyaretin sonrasında, “Gençlerimiz umudumuz. Başarılı ve yetenekli öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Gençlerimizi kutluyor, Almanya'da da başarılar diliyorum. Sevinçleri ile başarılarını bizimle paylaşmaya gelmişler; nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

DTO'da mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri kesintisiz devam ediyor

Bu arada, Denizli Ticaret Odası (DTO), yılbaşında liste halinde içerik ve tarihlerini ilan ettiği mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini güncel konulara ve gelişmelere dair taleplerle şekillenen yenilerini de ekleyerek kesintisiz sürdürüyor. DTO, hizmet binasında Eğitmen Reşat Bağcıoğlu ile “Dış Ticaret İşlemlerinde Kur Riskinden Korunma - Forward ve Opsiyon” temalı ücretsiz bir eğitim verdi. “Dış Ticarette Dövizli İşlemlerde Kur Riski Nelerdir? Forward: Avantaj ve Dezavantajları, Forward Sözleşmesi Hangi İşlemler İçin Uygulanır? Opsiyon Tarafları ve Kullanım Alanları” gibi başlıkların ayrıntılarıyla ele alındığı eğitimde, Eğitmen Bağcıoğlu katılımcıların merak ettikleri konulardaki sorularını da yanıtsız bırakmadı.

DTO'dan beden dili eğitimi

DTO'nun hizmet binasında, Psikolojik Danışman Arzu Ceylan ile "Beden Dili" konulu bir eğitim de gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası'nın üyelerinin yanı sıra vatandaşın da katılım sağladığı eğitimde, katılımcılar Psikolojik Danışman Ceylan'a sunumunun ardından soru sorma imkanı da yakaladı. Danışman Ceylan, örnekler vererek anlattığı konuyla ilgili merak edilenleri cevapsız bırakmadı. Zaman zaman ilginç diyalogların da ortaya çıktığı eğitim, katılımcıların beğenisini topladı.

Başkan Erdoğan: “Denizlimiz için projeler üretiyoruz”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin ve vatandaşın gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirmeye, eğitimler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Erdoğan, “Denizli'miz için hemşehrilerimizin yararına projeler üretmeyi sürdüreceğiz. El birliğiyle çok daha iyi ve güzel bir Denizli inşa edecek, daha gelişmiş bir şehir haline geleceğiz” dedi.