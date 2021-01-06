Alper Kelkitli: “3 puanla tekrar lige tutunmuş olduk”

Süper Lig'in 17. haftasında HK Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. Denizlispor'u çok iyi analiz ettiklerini belirten Kayserispor Antrenörü Alper Kelkitli, “Oyuncular çok iyi mücadele örneği göstererek savaşıp maçı aldı” dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Kayserispor'la karşılaştı. Mücadele Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona ererken Kayserispor Antrenörü Alper Kelkitli kendilerine güvendikleri için yöneticilere teşekkür ederek, “Maçtan önce konuşmamızda iki maçtır bu takımın başında olduğumuzu ve takıma sadece mental olarak destek verdiğimizi söylemiştik. Ama bu iki günlük süreç bizim için çok yoğun geçti. Ekipte bulunan diğer arkadaşlarla gerçekten yapılması gerek şey olarak Denizlispor'u çok iyi analiz etmekti ve bunu yaptık. Arkadaşlarımız bizlere sahada destek verdiler ve çok iyi mücadele örneği gösterdiler, savaşıp mücadeleyi aldık” diye konuştu.

“Berna Gözbaşı başkanımıza armağan ediyoruz”

Denizlispor'u yenerek lige tutunduklarını belirten Kelkitli, “Bu puan bizim için çok önemli bir puan. 3 puanla tekrar lige tutunmuş olduk. Galibiyeti bu müsabakada bizlere güvenen ve emanet eden Berna Gözbaşı başkanımıza armağan ediyoruz. Kendisi çok değerli ve gecesini gündüzünü bu takım için veriyor. Huzurunuzda ona çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.