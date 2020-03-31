Altın fiyatları yükselince, kuyumcular iş yerlerini açmaya başladı

Kuyumcular dükkanlarını kapatırken bazı sarraflar ise dükkanını açarak çalışmalarına devam etti. Altın fiyatlarının yükselmesi ile kuyumcular dükkanlarını tekrar açmaya başladı.

Çin'de başlayan ve dünya genelinde görülen korona virüs tehdidi Türkiye'de de devam ediyor. Önlemler kapsamında Denizli'deki Sarraf ve Kuyumcular Odası geçici olarak 24 - 30 Mart tarihleri arasında iş yerlerini kapatma kararı aldı. Başkan Yıldırım altının kara borsaya düştüğünü ve vatandaşların bu durumda mağdur olmamaları için kapatma kararı aldıklarını belirtmişti.

“Denizli Kuyumcular Odası fiyatları düşük olarak yayınladı”

Kuyumcular Odası'na bağlı olan iş yerlerinin bazıları kapatırken, aralarında dükkanlarını açanlar da oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatan sarraflardan bazıları sosyal medya üzerinden önlemleri dikkate almayan meslektaşlarına tepki olarak altın fiyatlarını düşük gösterdiği iddia edildi. Açık olan dükkanların ise altını yüksek fiyattan sattıklarını iddia ederek paylaşımda bulundu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yalçın Tandır, Kuyumcular Odası'nın kendi aldığı kararla korona virüs salgınıyla ilgili kapatma kararı aldığını, ancak kendilerinin Denizli Ticaret Odası üyesi olması sebebiyle karara uymadıklarını belirtti. Tandır, “25 Mart günü iş yerimizi açtık bununla birlikte Kuyumcular Odası üyesi olan 3-4 kuyumcu daha dükkanlarını açtı. Ancak bizim açtığımızı artık kendileri nasıl algıladıysa, 26 Mart 19.50'de Denizli Kuyumcular Odası'nın fiyatları yayınladığı sitede fiyatları düşük yayınladı. Bunu sosyal sitelerde yayınlayarak, halka 'bu açık kuyumculardan alışveriş yapmayın, sizi kandırıyorlar, aldatıyorlar' gibi bir takım yayınlar paylaşıldı. Bunlar doğru değil. Bununla ilgili zaten elimizde hem kayıtlar var hem de Türkiye'de altın ve döviz toptancılığı yapan firmaların sitesinde de bunun böyle olmadığı aşikar. Bununla ilgili adli makamlara şikayetlerimizi sunacağız” dedi.

“Kuyumcuların kapatılması gibi bir durum söz konusu değil”

Tandır, “Birçok müşterimiz fiyatların böyle olmadığını, çeyrek altından bahsedersek, 'çeyrek altın 520 TL siz neden 560 TL'ye satıyorsunuz' gibi çok tepkiyle karşılaştık. Biz kendilerine fiyatları nereden haber aldıklarını sorduğumuzda sosyal sitelerde Denizli'ye ait sosyal paylaşım grubunda paylaşımda bulunmuşlar. Oradan duyduklarını ve vatandaş serzenişte bulunuyor ‘Siz nasıl dükkan açıyorsunuz yasak değil mi?' Oysa ki hükümetimiz hangi iş yerlerinin kapatılacağına dair her gün açıklama yapıyor. Böyle kuyumcuların kapatılması gibi bir durum söz konusu dahi değil. 30 Mart günü kuyumcular tekrar iş yerlerini açtığında direk ekranlarını 327 TL olarak düzelttiler ve dünya borsalarında TL bazında hiçbir değişiklik yoktu 20 TL fiyat artışını yansıttılar yani kendileri kapalıyken aldıkları kararda fiyatların o şekilde olmadığını da kendileri de ikrar etmiş oldular” şeklinde konuştu

Ayrıca, güncel altın fiyatlarından bahseden Tandır, “Bir gram şu an 24 ayar olarak 340 TL seviyelerinde, 22 ayar altın 317 TL, çeyrek altında 565 TL” olduğunu belirtti.