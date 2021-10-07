Altyapıdan 3 genç milli takım seçmelerinde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İzmir'de düzenlediği U15 Milli Takım seçmelerine Altaş Denizlispor'dan 3 yıldız adayı katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği U15 Milli Takım seçmeleri Buca Kaynaklar Tesisleri'nde düzenlendi. Toplam 44 oyuncunun katıldığı seçmelerde Altaş Denizlispor'u Boran Yılmaz, Selahattin Torbacı ve Hüseyin Haktan Uğurlu temsil etti.

Üç genç futbolcunun Denizli'yi ve Denizlispor'u başarıyla temsil ettiğini belirten Altyapıdan Sorumlu Yönetici Recep Dayı, “Türk futbolunda önemli yeri bulunan kulübümüz U-15 Milli takım seçmelerinde 3 genç futbolcumuz tarafından temsil edildi. Buca Kaynaklar Tesisleri'ndeki seçmelerde Boran Yılmaz, Selahattin Torbacı ve Hüseyin Haktan Uğurlu armamızı başarıyla temsil etmişlerdir. İleriki dönemlerde bunları daha fazla sıklıkla göreceğimizden hiç kuşkumuz yok. Denizli'mize, kulübümüze ve camiamıza bu onuru yaşatan gençlerimize, ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte altyapımıza tesisleşme ve eğitim anlamında gereken desteği ve önemi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.